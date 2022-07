América-MG faz jogo eficiente, vence o Atlético-GO e se afasta do Z-4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG venceu o Atlético-GO por 1 a 0 com uma apresentação eficaz na noite deste domingo (24), no estádio Antônio Accioly, e deixou o Z-4 do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro do América na competição, o experiente Felipe Azevedo foi novamente decisivo. Na primeira etapa, após receber um belo passe de Lucas Kal, tocou no canto para marcar seu terceiro gol no Brasileiro.

Com o resultado pela 19ª rodada, o América pulou do 17º ao 14º lugar, agora com 21 pontos. Já o Atlético permaneceu com 17 pontos, na 18ª posição

As duas equipes voltam a campo no meio da semana, pelos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na quarta (27), às 21h30, o Atlético receberá o Corinthians. Na quinta (28), o América vai visitar o São Paulo no Morumbi, às 20h.

.

ATLÉTICO-GO

Ronaldo; Hayner (Dudu), Edson Felipe, Camutanga (Churín) e Arthur Henrique (Jefferson); Marlon Freitas, Willian Maranhão (Peglow) e Jorginho; Airton (Kelvin), Ricardinho e Wellington Rato. Técnico: Jorginho.

AMÉRICA-MG

Cavichioli; Raúl Cáceres (Everaldo), Luan Patrick (Maidana) e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Arthur (Patric) e Matheusinho; Felipe Azevedo (Conti) e Henrique Almeida (Carlos Alberto). Técnico: Vagner Mancini.

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz (SP)

Cartões amarelos: Marlon (AME)

Gol: Felipe Azevedo (AME), aos 32’/1ºT