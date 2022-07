Fluminense vence o Bragantino com golaço de Cano em jogo com apagão do VAR

SÃO PAULO/SP - O Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na tarde deste domingo (24), no estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida foi marcada por um apagão do árbitro de vídeo, que ficou sem funcionar do início do segundo tempo até os 40 minutos. Os três gols acabaram sendo validados mesmo sem revisão.

O time tricolor controlou as principais ações do jogo e se manteve a maior parte do tempo no campo ofensivo, mas parou três vezes na trave antes de abrir o placar com Arias, aos 16 minutos da etapa final.

Quatro minutos depois ele serviu de garçom e levantou a bola para Cano, que pegou de primeira e marcou um golaço. Lucas Evangelista diminuiu o placar de cabeça aos 26 minutos.

Com o resultado, o Fluminense subiu para a terceira colocação, agora com 34 pontos. Já o Bragantino segue em oitavo, com 27.

O Fluminense voltará a campo na quinta (28), às 20h30, quando visitará o Fortaleza pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Bragantino só retornará a campo no domingo (31), às 19h, quando vai receber o Juventude, mais uma vez pelo Brasileiro. Na segunda (1º), às 20h, o Fluminense visitará o Santos.

Ficha técnica

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier (David Duarte), Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato, Nathan (Matheus Martins) e Ganso (Felipe Melo); Arias (Marrony) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

RED BULL BRAGANTINO

Lucão; Aderlan, Kevin Lomónaco, Natan e Luan Cândido (Ramon); Raul, Lucas Evangelista (Helinho) e Miguel (Jadsom); Artur, Sorriso e Gabriel Novaes (Carlos Eduardo). Técnico: Maurício Barbieri.

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Fábio Pereira (TO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Nino, Manoel, André e Felipe Melo (FLU); Aderlan e Carlos Eduardo (RBB)

Cartão vermelho: Marrony (FLU), aos 52’/2ºT

Gols: Arias (FLU), aos 16', Cano (FLU), aos 20', e Luan Cândido (RBB), aos 26'/2ºT