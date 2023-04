Corinthians anuncia que Fernando Lázaro não é mais seu treinador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (20) que Fernando Lázaro, 41, não é mais seu treinador. O profissional, que trabalhou em diversas funções no clube e nele está desde a adolescência, não foi demitido e voltou ao cargo de auxiliar.

Foram demitidos Luciano Dias e Thiago Larghi, que trabalhavam como assistentes. O clube não informou quem assume o time neste momento, enquanto um novo comandante não é contratado. Uma opção é o ex-jogador Danilo, atual técnico da formação alvinegra sub-20.

Lázaro não resistiu ao mau desempenho recente do Corinthians, derrotado pelo Argentinos Juniors por 1 a 0 na última quarta (19), em Itaquera, pela Copa Libertadores. Ele não foi demitido após a partida, mas dirigentes deixaram claro seu descontentamento.

Após um mês de treinamentos após a eliminação no Campeonato Paulista -ainda nas quartas de final, diante do Ituano-, a equipe não apresentou evolução. E passou a sofrer muito com a ausência de seu melhor jogador, Renato Augusto, machucado.

Houve vitórias na Libertadores (contra o frágil Liverpool) e no Campeonato Brasileiro (um suado triunfo sobre o Cruzeiro), mas o desempenho não convenceu. Entre esses jogos, o time se complicou na Copa do Brasil com uma derrota por 2 a 0 para o Remo, da terceira divisão nacional.

A gota d'água foi a atuação diante do Argentinos Juniors, cheia de problemas. Ficou claro que Lázaro não continuaria como técnico, mas a diretoria decidiu conversar com ele e mantê-lo na comissão, onde pode usar sua larga experiência como analista de desempenho.

Como técnico, ao menos neste momento, não funcionou. Filho do ídolo alvinegro Zé Maria, ele deixa a função com 17 partidas realizadas na temporada, com oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 56,9%.

O Corinthians agora busca um novo treinador. Tite era o nome sonhado, mas sua mulher quer descanso para a família e se opôs, o que tornou o negócio inviável. Cuca foi oferecido e é o favorito, apesar da enorme rejeição da torcida.