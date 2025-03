Copa do Nordeste: Bahia vence o CSA e assume a liderança do Grupo B

O Bahia assumiu a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste ao vencer o CSA por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), no Estádio Rei Pelé. Iago e Erick marcaram para o Tricolor, enquanto Brayann descontou de pênalti.

Mesmo com uma equipe reserva devido às finais do Campeonato Baiano, o Bahia dominou o primeiro tempo e garantiu a vitória apesar da pressão do CSA na segunda etapa. Com o resultado, chegou a 10 pontos e ultrapassou o time alagoano no saldo de gols (9 x 6), com dois jogos a menos.

No domingo, o Bahia enfrenta o Vitória na final do Campeonato Baiano, enquanto o CSA disputa a semifinal da Copa Alagoas contra o CSE.