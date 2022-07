Contra o Inter, América-MG busca vencer para se afastar da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embalado pela emocionante classificação na Sul-Americana contra o Colo-Colo na última terça-feira, o Inter volta a campo, em sua casa, nesta segunda-feira (11), às 20h, contra o América-MG pela 16ª rodada do Brasileiro. O técnico Mano Menezes deve usar um time misto, já que anunciou que vai dar prioridade ao torneio continental. Já a equipe mineira precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento.

Em situação oposta no Brasileirão, o clube de Porto Alegre segue em sexto lugar, com 25 pontos. Em 14º, o América figura entre os clubes que se aproximam da zona de rebaixamento. Com 18 pontos, fica a frente do Avaí, que tem o mesmo número de pontuação. O time de Florianópolis está a uma casa de entrar entre os quatro classificados ao rebaixamento no Brasileiro.

Apesar do bom momento em seus campeonatos, o Inter vai contar com desfalques para o duelo contra o América-MG. O lateral Fabrício Bustos ficará fora para tratar de uma lesão na coxa direita. Heitor deve entrar em seu lugar.

O clube também não vai contar com Estevão, com Covid-19, Matheus Cadorini, suspenso pelo terceiro cartão, e os jogadores Alan Patrick, Renê e Wanderson, com lesões.

O rival também vai contar com alguns desfalques. Henrique Almeida está suspenso, e Wellington Paulista está no departamento médico.

Em compensação, o técnico Vagner Mancini deve contar com o retorno de Iago Maidana e Patrick.

Ainda pela Copa Sul-Americana, o Internacional vai enfrentar o Melgar-PER pelas quartas de final no dia 4 de agosto, às 19h15 (horário de Brasilía), em Arequipa, uma cidade no Peru.

Estádio: Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

Horários: 20h desta segunda-feira (11)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Transmissão: Premiere e internet