Jogo entre Fortaleza e Palmeiras tem apagão no final do segundo tempo

A partida não teve grandes emoções e tinha melhorado no segundo tempo, mas o placar continuava em 0 a 0. Após a queda de energia, os torcedores do Fortaleza continuaram cantando e iluminando o estádio apesar da falta de luz.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo entre Fortaleza e Palmeiras foi paralisado aos 44 minutos do segundo tempo, já que o estádio do Castelão sofreu um apagão geral aos 44 minutos do segundo tempo. Segundo informações da transmissão da partida, um curto-circuito em um poste próximo ao estádio fez com que toda a região estivesse sem energia.

