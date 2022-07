Palmeiras e Fortaleza empatam em jogo finalizado por falta de luz

SÃO PAULO/SP - Em um jogo morno, onde as defesas levaram a melhor sobre os ataques, Fortaleza e Palmeiras empataram sem gols na noite deste domingo (10), em Fortaleza. Assim, o time paulista perdeu a oportunidade de abrir três pontos para o vice-líder. Com 30 pontos, o time segue na ponta do Campeonato Brasileiro, mas vê o Corinthians logo atrás com 29. Já o Fortaleza vê seu calvário aumentar. Com o empate, soma apenas um ponto, chega aos 11 pontos, mas continua na lanterna do torneio.

O melhor momento da partida aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, quando caiu a energia do Castelão, e a torcida dos donos da casa fez uma linda festa com as luzes dos telefones celulares. Segundo os responsáveis pelo estádio, houve um apagão geral que deixou toda a região da Arena Castelão às escuras. Após a espera protocolar de 30 minutos, o árbitro Wilton Pereira Sampaio resolveu encerrar a partida em Fortaleza. Por conta disso, o Palmeiras se apressou em voltar a São Paulo e os jogadores não concederam entrevistas pós-jogo.

Fortaleza e Palmeiras entraram em campo pressionados, mas de maneiras distintas. Enquanto o Verdão tinha como missão se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro, o Tricolor cearense luta pela sobrevivência na Série A, já que permanece na zona de rebaixamento.

Precisando da vitória, os donos da casa começaram a partida mais concentrados e até balançaram a rede de Weverton, mas o gol de Zé Welison foi anulado. Após consulta ao VAR, o árbitro Wilton Pereira de Sampaio viu toque de mão de Matheus Vargas no início da jogada e deu falta para o time visitante.

Agora os dois times voltam as atenções para a Copa do Brasil, onde ambos têm clássicos pela frente. O Fortaleza tem uma vantagem confortável contra o Ceará no jogo da próxima quarta-feira (13), já que venceu o rival por 2 a 0 no jogo de ida. No dia seguinte, o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque, onde terá de reverter o resultado da primeira partida, quando perdeu por 1 a 0. Pelo Brasileiro, o Palmeiras joga com o Cuiabá em São Paulo, enquanto o Fortaleza viaja para enfrentar o Atlético-GO.

Ficha técnica

FORTALEZA X PALMEIRAS

Competição: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Data: 10 de julho de 2022

Local e Horário: Castelão, em Fortaleza, às 18h de Brasília

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Cartões amarelos: Rony (PAL)

FORTALEZA

Fernando Miguel; Habrãao, Marcelo Benevenuto e Titi; Pikachu, Felipe, José Welison, Matheus Vargas (Hércules) e Lucas Crispim; Romarinho e Moisés (Depietri). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Atuesta) e Gustavo Scarpa; Dudu (Raphael Veiga), Rony (Gabriel Silva) e Wesley (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira