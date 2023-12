Como nova fornecedora do São Paulo pretende usar Brasil para atingir top 3

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou, nesta terça-feira (5), a New Balance como nova fornecedora de materiais esportivos até o fim de 2027. A empresa norte-americana substituirá a Adidas a partir de janeiro e será a responsável por todos os uniformes do clube, tanto das equipes masculinas quanto das femininas.

EXCLUSIVIDADE E APOSTA OUSADA

O time tricolor será o único time de futebol brasileiro patrocinado pela companhia na temporada que vem. A exclusividade foi um dos fatores de peso para a escolha da diretoria —o Red Bull Bragantino, que "abriu as portas" para a fornecedora em 2022, terá outra parceira.

"A aposta em um clube de maior expressão tem a ver com uma das principais metas da New Balance", Renato Elias, gerente de marketing da marca no Brasil, explicou ao UOL o objetivo para os próximos três anos.

"A gente quer tornar a New Balance bastante conhecida. Hoje, a gente mira estar no top 3 das marcas esportivas no Brasil e no mundo nos próximos três anos. As pessoas podem esperar muitas novidades", afirma Renato.

A norte-americana quer expandir os horizontes também com craques que atuam no Brasil para chegar no topo: Soteldo e Nestor já fazem parte dos patrocinados da marca, que fechou recentemente com James Rodríguez e está quase oficializada com Endrick, principal promessa do futebol nacional.

Para Elias, a conexão diária com os jogadores é um dos diferenciais da New Balance, que quer usar a opinião dos boleiros para a criação de novos produtos e experiências.

"Quando a gente fala de jogadores, a base é o relacionamento. É dar tratamento diário e entender quais necessidades eles têm. Esse contato é muito importante: precisamos fazer eles se sentirem, de fato, pertencentes à marca. Ouvir como a gente pode melhorar com produtos, cores... não é só uma relação de trabalho, mas também uma troca", afirma Renato.

CAMISA TERÁ NOVIDADES

São Paulo e New Balance ainda não revelam, mas a primeira camisa da parceria terá "alguns detalhes diferentes", segundo uma fonte ouvida pelo UOL. Os modelos já estão aprovados e em produção.

Os trajes só não foram revelados ainda por uma questão de "cavalheirismo" com a Adidas, que ainda possui contrato com o Tricolor até o fim do ano. O anúncio protocolar também se deu pelo mesmo motivo.

O novo modelo será revelado após a virada do ano, quando se encerra o vínculo com a antiga fornecedora. Clube e marca preparam um grande evento para iniciar a parceria.