Com três gols, Fluminense vence Santos no Campeonato Brasileiro

O Fluminense venceu o Santos no jogo desta quarta-feira (29), na Vila Belmiro, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

À vontade, o Fluminense dominou o campo no primeiro tempo, com 70% de posse de bola, enquanto o Santos mostrou nervosismo.

Já nos 10 minutos do 1º tempo, o Fluminense abriu o placar com um gol de Matheus Martinelli. Ainda no primeiro tempo, Jhon Arias marcou de cabeça o segundo gol para o time aos 36 minutos, após cruzamento de Diogo Barbosa.

O atacante Germán Cano mandou a bola para a rede aos 13 do 2º tempo. Com uma nova postura no segundo tempo, o Santos colocou pressão no Fluminense. No entanto, o time terminou a partida sem nenhum gol.