Com Princesa líder do Barezão de folga, confira jogos da 7ª rodada do Amazonense

Manaus/AM - A sétima rodada do Campeonato Amazonense acontece no final de semana, com todas as partidas na capital, sendo duas no sábado (18) e outras duas no domingo (19).

O líder do Barezão, Princesa do Solimões é o clube que folgará. Confira os confrontos:

•Sábado (18), às 15h30, Iranduba x Manaus, no estádio Ismael Benigno (Colina).

•Sábado (18), às 15h30, Amazonas x Nacional, no estádio Carlos Zamith.

•Domingo (19), às 15h30, Manauara x Parintins, no estádio Carlos Zamith.

•Domingo (19), às 15h30, Rio Negro x Operário, no estádio Ismael Benigno (Colina).