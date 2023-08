Com prazo curto, Santos é 'enrolado' por Roberto Pereyra há quatro meses

Longe do argentino, o clube segue sonhando também com Alexis Sánchez e Alfredo Morelos, e avaliando Alan Soñora. Os santistas já garantiram seis reforços: João Basso, Dodô, Tomás Rincón, Nonato, Jean Lucas e Furch. Júnior Caiçara está perto de acordo.

O prazo final é 15 de setembro, mas só para atletas que já têm vínculo no Boletim Informativo Diário (BID) até 25 de agosto. Ou seja, o Santos teria apenas uma semana para fechar com Pereyra.

Aos 32 anos, o ex-jogador da Udinese prioriza a permanência na Europa. O Santos até chegou nos valores pedidos pelos representantes do atleta, porém não houve entusiasmo por uma eventual experiência no Brasil.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.