Com pandemia no auge, Palmeiras e São Bento empatam no RJ pelo Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na segunda partida do Campeonato Paulista fora de São Paulo, uma tentativa da FPF (Federação Paulista de Futebol) de seguir com sua competição em meio ao auge da pandemia no Brasil, Palmeiras e São Bento empataram em 1 a 1, em Volta Redonda, em jogo atrasado da terceira rodada.

O confronto foi realizado no Estádio da Cidadania, no interior do Rio de Janeiro, poucas horas depois de o país ultrapassar a triste marca de 300 mil mortos pelo novo coronavírus -exatamente 301.087.

Em Volta Redonda, Diego Tavares abriu o placar para o São Bento, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Gustavo Gómez empatou para o time alviverde, aos 39. O Palmeiras ainda atuou com um a menos desde os 23 minutos da etapa inicial, quando o goleiro Weverton acabou expulso.

Cerca de 22% das mortes no Brasil foram registradas em São Paulo, que chegou nesta quarta-feira (24) a um total de 68.904 óbitos e mais de 2,3 milhões de casos de Covid-19. No estado do Rio de Janeiro, onde a partida foi realizada, 35.373 pessoas morreram vítimas da doença e 629,5 mil foram infectadas.

No dia anterior, no mesmo palco, o Corinthians venceu o Mirassol por 1 a 0, numa fatídica noite, na qual o país bateu o recorde de mortos por Covid-19 em 24 horas, com 3.158 óbitos.

Em meio às milhares de vidas perdidas, os interesses comerciais, como os direitos de transmissão, foram utilizados pelo presidente da CBF, Rogério Cabloco, como ferramenta de pressão nos clubes pela continuidade do campeonato no pior momento da pandemia.

O duelo entre Palmeiras e São Bento desta quarta teve transmissão da TV Globo. Marcado inicialmente para 21h30, o confronto mudou para 22h, a pedido da emissora.

A realização de jogos do Paulista fora do estado foi uma medida adotada pela FPF depois que o governo estadual deu início a fase emergencial do plano para conter o avanço da pandemia. Entre as regras, com validade até o próximo dia 30, está a proibição de eventos esportivos. As restrições podem ser prorrogadas.

A ideia da federação era realizar uma rodada dupla em Volta Redonda na terça (23), com Corinthians x Mirassol e Palmeiras x São Bento, mas como a decisão da FPF foi anunciada de forma repentina, na noite de segunda-feira (22), o time alviverde se recusou a viajar de última hora.

Os jogadores do clube sorocabano já estavam dentro do ônibus quando veio a notícia do cancelamento da viagem. A distância da cidade do interior paulista para Volta Redonda é de 409 km.

O volante palmeirense Felipe Melo criticou a transferência do duelo em uma rede social. "Então em outros estados não têm mais vírus? A gente não pode jogar em SP, mas pode jogar fora de SP? É isso mesmo? Avisem aí, pra eu levar minha família pra lá! #queJesusnosguarde", escreveu.

Na terça, a FPF anunciou que levaria o duelo entre Santos e Ponte Preta para São Januário, no Rio. O jogo seria disputado na quinta (25), na véspera da proibição de eventos esportivos na capital fluminense. Horas depois, porém, a prefeitura decidiu antecipar as restrições, vetando a realização da partida, ainda sem uma nova data e local para ser disputada.

Apenas 2 dos 40 clubes envolvidos nas séries A e B do Campeonato Brasileiro são a favor da paralisação do calendário de futebol, segundo levantamento do jornal Folha de S.Paulo, publicado no último dia 10. Chapecoense e Brasil de Pelotas, ambos da segunda divisão Nacional, são os únicos que defendem a suspensão.

SÃO BENTO

Luiz Daniel; Victor Guilherme (Gabriel, 1'/2ºT), Dirceu, Bruno Leonardo, Julinho (Pablo); Escobar, Daniel Costa e Fábio Bahia (Serginho); Leilson, Diego Tavares (Coutinho) e Ítalo (Patrick Viera). T.: Edson Vieira

PALMEIRAS

​Weverton, Gustavo Garcia (Vinícius Silvestre), Renan (Luan), Gustavo Gómez e Matías Viña (Victor Luis) Danilo, Patrick de Paula e Danilo; Rony, Gabriel Menino e Lucas Esteves (Gabriel Silva); Rafael Elias (Newton). T.: João Martins

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Paulo Cesar Modesto

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Julinho e Fábio Bahia (SBO); Danilo, Gabriel Silva e João Martins (PAL)

Cartão vermelho: Weverton (PAL), aos 23'

Gols: Diego Tavares (SBO), aos 28', e Gustavo Gómez (PAL), aos 39'/1ºT