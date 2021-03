Atletas do Princesa se chocam de cabeça durante partida em Manaus

Manaus/AM - O lateral-direito Tico e o zagueiro Raelison, do Princesa do Solimões, se chocaram de cabeça, nesta quarta-feira (24), em uma partida pela quarta rodada do Campeonato Amazonense contra o São Raimundo-AM , na Arena da Amazônia.

Nos 15 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada para que os atletas fossem socorridos. Com o impacto, Raelison desmaiou e foi socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Já o Tico, teve trauma na cabeça e recebeu atendimento médico no SPA do Alvorada, mas logo foi transferido para a mesma unidade hospitalar que Raelison. Apesar do susto, os jogadores do Tubarão passaram por exames e estão conscientes.

O jogo terminou empatado em 1 a 1. O São Raimundo vai enfrentar Clíper, no sábado (27), na Arena da Amazônia. Já o Princesa encara o Nacional, em Manacapuru, no dia 1º de abril.