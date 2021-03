Com garotos, Flamengo bate o Botafogo e assume liderança do Carioca

Com o triunfo, a equipe da Gávea chegou a 12 pontos, enquanto o Botafogo permanece com seis. Na próxima rodada, o Flamengo pegará o Boavista, e o Botafogo vai enfrentar o Nova Iguaçu.

Essa foi a primeira derrota na temporada do time alvinegro, que, entre Estadual e Copa do Brasil, vinha de duas vitórias e três empates.

A vitória foi construída com gols de Rodrigo Muniz, artilheiro isolado da competição, e Hugo Moura. A equipe da casa ficou com um jogador a menos aos 20 minutos do segundo tempo, quando Kanu foi expulso.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo é o novo líder do Campeonato Carioca. O time rubro-negro venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta quarta-feira (24), no Nilton Santos, ultrapassou o Volta Redonda e assumiu a ponta da tabela.

