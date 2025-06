Com Marta titular, Brasil vira sobre o Japão no 2º tempo e vence amistoso

Em partida que marcou o retorno de Marta ao time titular da Seleção Brasileira, a equipe feminina venceu o Japão por 2 a 1 nesta segunda-feira (2), em amistoso realizado no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Os gols do Brasil foram anotados por Ishiwakwa (contra) e Johnson, enquanto Seike abriu o placar para as japonesas.

Marta não iniciava uma partida pela Seleção desde 28 de julho de 2024, quando atuou na derrota por 2 a 1 para o próprio Japão, durante os Jogos Olímpicos de Paris.

O Brasil encerra sua preparação para a Copa América no dia 27 de junho, com um amistoso diante da França no Stade des Alpes, em Grenoble. A estreia na competição sul-americana está marcada para 13 de julho.