Com gol no fim, Sport vence Bahia e se afasta da zona do rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport venceu o Bahia por 1 a 0 na noite deste domingo (1º), no estádio Pituaçu, em Salvador, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Esquadrão de Aço, agora com 17 pontos, cai uma posição e passa a ocupar a 10ª colocação. O Sport, que luta contra o rebaixamento, sobe para a 14 posição, com 14 pontos.

A partida foi dominada pelo Sport durante os primeiros 20 minutos, com a equipe comandando as jogadas de ataque, enquanto o Bahia permanecia na defesa e apostando nos contra-ataques para buscar o resultado positivo, mas sem sucesso.

A segunda etapa não foi tão diferente da primeira e a chuva que caiu por alguns instantes acabou diminuindo o ritmo do jogo de ambas as equipes que continuaram sem conseguir efetuar jogadas ofensivas de sucesso. O único gol da partida saiu apenas aos 43 minutos da segunda etapa, com Mikael, para o Sport.

Na próxima rodada o Bahia encara o Cuiabá, sábado (7), às 21h00h, na Arena Pantanal. No mesmo dia, às 18h00, o Sport enfrenta o Bragantino, na Ilha do Retiro.

CRISE NA ILHA

O Sport não contou com o zagueiro Iago Maidana por conta de mais um capítulo da crise que a equipe vive. O defensor acertou sua rescisão de contrato e voltou ao Atlético-MG, dono do seus direitos e que havia emprestado o jogador para o time pernambucano.

A saída teve como principal motivo os salários atrasados no Rubro-negro, já que precisaria passar por uma readequação financeira que coubesse no orçamento da equipe.

O JOGO

O jogo Enquanto a equipe pernambucana apostava em passes longos para conseguir chegar nos pés de André e consequentemente tentar abrir o placar diante do Bahia. A equipe mandante aproveitava essas investidas do Sport para tentar contra-ataques, principalmente com jogadas iniciadas em Rossi e finalizadas por Gilberto e Rodriguinho depois de cruzamentos na área.

MELHOR CHANCE FOI NA TRAVE NO 1º TEMPO

O Sport aproveitou uma janela de um minuto em que esteve com um jogador a mais em campo para tentar abrir o marcador com Paulinho Moccelin que recebeu na direita, limpou a marcação e acertou a trave ao lado direito de Danilo Fernandes.

Matheus Galdezani, que aguardava para entrar no lugar de Jonas, que deixou o campo com a coxa direita contundida, só pôde ficar na beirada do campo acompanhando a jogada.

JOGO PERDE INTENSIDADE

As equipes perderam a intensidade nos últimos 15 minutos da primeira etapa. O Bahia passou a ter as melhores chegadas e o Sport equilibrou ainda mais a partida, se fechando no campo defensivo dando oportunidades para os mandantes atacarem.

Apesar disso, a melhor chance da equipe baiana saiu apenas aos 43 minutos, com Patrick que fez o passe rasteiro na área, a bola passou por todo mundo para Gilberto finalizar, mas a bola desviou em Mailson e saiu por cima do gol.

450 MINUTOS SEM MARCAR

O Bahia conseguiu o feito de conseguir ficar cinco partidas sem marcar se levar em consideração o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa do Brasil. A última vez que a equipe conseguiu marcar um gol foi contra o Juventude, ainda na décima rodada do Brasileirão.

SPORT MARCA NO FIM

Nos minutos finais da partida, os clubes buscaram a vitória. O Bahia foi mais ativo e partiu para o ataque após Ronaldo César e Óscar Ruíz entrarem em campo, mas foi o Sport que conseguiu abrir o marcador e sair com a vitória com gol de Mikael, que recebeu livre na área depois de lançamento de Mocelin para Hayner e cruzamento do lateral-direito. O camisa 99 cabeceou e a bola passou entre as pernas de Danilo Fernandes para balançar as redes para abrir o placar no Pituaçu.

Bahia: Danilo Fernandes, Luiz Otávio, Conti, Nino Paraíba, Matheus Bahia, Jonas (Matheus Galdezani), Daniel, Patrick (Maycon Douglas), Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti

Sport: Mailson, Hayner, Sabino, Rafael Thyere, Chico, Ronaldo Henrique, Zé Welison, Thiago Lopes (Luciano Juba), Paulinho Moccelin, Everaldo (Tréllez) e André (Mikael). Técnico: Umberto Louzer

Local: estádio Pituaçu, em Salvador (BA)

Árbitro: Jefferson Ferreira Moraes (GO)

Auxiliares: Cristhian Passos Sorence (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Cartões amarelos: Patrick de Lucca (BAH), Rossi (BAH), Mikael (SPO), Luciano Juba (SPO) e Tréllez (SPO)

Gols: Felipe Augusto, aos 5/1ºT