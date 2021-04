Com gol de Airton, Cruzeiro vence Atlético-MG em clássico no Mineirão

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG de 2021 terminou com a vitória celeste por 1 a 0, neste domingo (11). O gol do jogo no Mineirão foi marcado por Airton, aos 16 minutos do segundo tempo. No final da partida, William Pottker e Hulk ainda se estranharam e acabaram expulsos. Com o resultado, a Raposa foi aos 17 pontos. O Galo permanece com 21 pontos na liderança, mas pode ver a distância diminuir no topo do Campeonato Mineiro.

Os dois tempos do jogo foram bem distintos. No primeiro, partida morna, com baixíssima intensidade e pouca emoção. Na etapa final, a partida melhorou e teve boas oportunidades para os dois lados. Mesmo com um time tecnicamente pior, o Cruzeiro mostrou maior interesse em toda a partida diante de um rival "tranquilo" na maior parte do tempo e anulado em seu ataque.

Os primeiros minutos do Galo foram animadores. Por duas vezes -10 e 12 minutos-, Vargas levou perigo ao gol de Fábio. Depois disso, o jogo ficou equilibrado mesmo sem o Cruzeiro ameaçar a meta alvinegra. Apesar da boa postura da Raposa, o Atlético não teve a intensidade esperada e mal tentou acelerar a partida. Sua maior arma, Nacho Fernández, participou pouco devido às excessivas tentativas de lançamento do setor defensivo e que não surtiram efeito.

Bem mais animado que a etapa inicial, o segundo tempo voltou mais intenso. Quando o gol atleticano parecia amadurecer, o Cruzeiro encaixou uma troca de passes e saiu na frente. Matheus Pereira acionou Sobis, que serviu Airton na entrada da área. O camisa 7 chutou no canto esquerdo de Everson e viu a bola balançar as redes depois de tocar na trave. Pouco depois, Bruno José chutou mascado e por pouco não fez o segundo.

Mesmo com o time tecnicamente inferior e diante de todas as suas limitações, o Cruzeiro permaneceu focado e confiante durante todo o jogo. O interesse pelo placar favorável foi visto na maioria das vezes no lado celeste, que seguiu bem defensivamente e até construiu outras chances de gol. O Atlético se limitou a tocar a bola e pouco agredir. Mesmo quando foi pra cima após sofrer o gol, faltou aquela fagulha para colocar fogo no clássico e buscar o empate.

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton (Eduardo Brock) e Matheus Pereira; Adriano (Matheus Neris), Matheus Barbosa (Jadson) e Marcinho (Rômulo); Airton, Bruno José (William Pottker) e Rafael Sobis. Técnico: Felipe Conceição.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga (Nathan), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Hyoran), Thcê Tchê e Nacho Fernández; Savarino (Hulk), Keno (Marrony) e Vargas (Sasha). Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1x0 ATLÉTICO-MG

Motivo: 9ª rodada do Campeonato Mineiro 2021

Data/Hora: 11/04/2021, às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Cartões amarelos: Adriano, Jadson, Rafael Sobis (CRU), Igor Rabello, Sasha, Hulk (CAM)

Cartão vermelho: Willaim Pottker (CRU) e Hulk (CAM)

GOL: Airton, do Cruzeiro, aos 16 minutos do segundo tempo.