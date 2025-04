Com dois gols de Pedro Raul, Ceará vence Vasco e se recupera no Brasileirão

Na noite desta terça-feira (14), o Ceará venceu o Vasco por 2 a 1 na Arena Castelão, pela abertura da 4ª rodada do Brasileirão. O grande destaque foi Pedro Raul, autor dos dois gols do Vozão. Vegetti descontou para o time carioca nos acréscimos, mas não conseguiu evitar a derrota.

O Ceará dominou o primeiro tempo e abriu o placar após erro de João Victor, aproveitado por Mugni e finalizado por Pedro Raul. No segundo tempo, o atacante voltou a marcar após nova falha defensiva do Vasco. Apesar da reação no fim, com gol de Vegetti e chance de empate com Alex Teixeira, os visitantes não conseguiram evitar a derrota.

Com o resultado, o Ceará se recupera da derrota para o Juventude e sobe para sete pontos, dormindo na 3ª colocação. Já o Vasco permanece com seis pontos, na 6ª posição.

Payet, titular na ausência de Coutinho, saiu machucado com dores no joelho direito e é dúvida para os próximos jogos. O futuro do francês no clube ainda está indefinido, já que seu contrato termina em breve.

O Vasco enfrenta o Flamengo no sábado, enquanto o Ceará encara o Bahia na segunda-feira.