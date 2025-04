Colo-Colo x Fortaleza é cancelado após invasão e mortes de torcedores

"A CONMEBOL lamenta profundamente o falecimento de dois torcedores nas imediações do Estádio Monumental antes do início da partida entre Colo Colo e Fortaleza Esporte Clube. Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias e seres queridos. Estamos juntos neste momento difícil."

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, foi cancelada após mais de uma hora de paralisação devido à invasão de torcedores no gramado. O jogo terminou sem gols. A confusão teve início após a morte de dois torcedores do Colo-Colo, de 18 e 13 anos, atropelados por uma viatura policial do lado de fora do estádio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.