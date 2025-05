CEO do Santos admite crise, elogia Cleber Xavier e projeta reforços

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CEO Pedro Martins admitiu o momento difícil, elogiou o técnico Cleber Xavier e projetou reforços após a eliminação do Santos para o CRB na terceira fase da Copa do Brasil.

O CEO Pedro Martins resolveu falar após a queda precoce do Santos na Copa do Brasil. O dirigente havia recusado entrevistas recentemente.

Pedro Martins disse que o momento é difícil e que confia nesse elenco atual para reverter. A opinião é de que esse grupo de jogadores pode mais.

O diretor também falou bem do trabalho de Cleber Xavier e projetou reforços. O Santos visa, principalmente, novidades para o setor defensivo.

VEJA A ENTREVISTA DE PEDRO MARTINS

O trabalho do Cleber Xavier

"A avaliação interna é sobre todos terem que fazer melhor. Diretoria, comissão, jogadores. Sabemos que o elenco não é para estar onde está. nesta sexta-feira (23) não cumprimos um dos objetivos, vale ressaltar. A ideia era olhar para dentro do CT e não para fora. Acreditamos que as saídas estão dentro do CT, não fora. Precisamos trabalhar melhor, fazer reflexão muito forte sobre a temporada. Acreditamos que vamos sair dessa situação ruim com o que temos dentro do CT".

A aposta no primeiro trabalho solo do Cleber Xavier

"A gente acredita que a experiência do Cleber, e tudo que a comissão técnica tem feito, mostra evolução. Mas não transformamos isso em gol, que é um problema grande. Temos refletido e trabalhado muito para essa produtividade virar gols. Olhando nossos jogadores, olhando o que podemos fazer melhor, podemos sair dessa situação. A palavra desta sexta-feira (23) foi de união, de refletir sobre o que precisamos fazer para sair dessa situação. Em união entre jogadores e comissão, podemos dar uma resposta já em Salvador".

Cleber Xavier disse que "amanhã é outro dia"

"Ninguém está satisfeito, ninguém. Não só com a eliminação, mas também com o desempenho no Brasileiro. Sabemos que poderíamos fazer muito melhor. Não é o sentimento só desta sexta-feira (23), é sobre a temporada. É dar uma resposta já em Salvador".

Reforços

"Já discutimos internamente com toda a diretoria e comissão técnica, de perfil, que tipo de jogador. Mas a resposta temos que dar em Salvador com esse elenco e com esse grupo. Precisamos olhar para dentro, pensando no que a gente tem até a parada. Temos algumas finais contra Vitória, Botafogo e Fortaleza. Só assim iremos para a parada com outro sentimento e projeção para o Campeonato Brasileiro do Santos".