Ceará vence de virada, sobe na tabela do Brasileiro e afunda Coritiba no Z4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará venceu o Coritiba por 2 a 1 de virada na noite do sábado (24), na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time visitante abriu o placar no logo no começo do jogo com Rodrigo Muniz, mas Vinícius e Eduardo marcaram os gols que deram o triunfo ao time cearense.

Com a vitória, o Ceará chegou a 22 pontos, subiu cinco posições e dorme na 8ª colocação - ultrapassando o Palmeiras. Já o Coritiba ocupa a vice-lanterna da competição, o 19º lugar, com 16 pontos.

Agora, o time alvinegro se prepara para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira (28), às 16h (de Brasília). Já o Coritiba só joga no próximo sábado (31), quando recebe o Atlético-GO no Couto Pereira, às 19h, pelo Brasileirão.

Aos 2 minutos do primeiro tempo, o time do Sul abriu o placar com Rodrigo Muniz. O atacante aproveitou que o zagueiro Eduardo Brock pisou na bola na hora dominá-la, a roubou e bateu na saída do goleiro Fernando Prass.

O time comandado por Guto Ferreira demonstrou não ter sentido o golpe logo cedo e respondeu aos 8 minutos, com Vinícius. O atacante Léo Chú disparou pelo lado esquerdo do ataque e nenhum defensor o marcou. Ele cruzou a bola na segunda trave, e Vina só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

O Ceará virou a partida aos seis minutos do primeiro tempo, com Eduardo. Fernando Sobral conseguiu fazer cruzamento pelo lado direito, o atacante Cléber ganhou da defesa no alto e cabeceou no travessão. O lateral-direito aproveitou a bola que sobrou dentro da pequena área para encher o pé e marcar o gol da virada.

CEARÁ

Prass; Eduardo, Luiz Otávio, Eduardo Brock e Alyson; Pedro Naressi (Fabinho), Charles, Fernando Sobral (Lima), Vinícius (Wescley) e Léo Chú (Kelvyn); Cléber (Saulo Mineiro). T.: Guto Ferreira.

CORITIBA

Wilson; Matheus Sales, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Matheus Bueno (Ramon Martínez), Matheus Galdezani (Gabriel), Yan Sasse (Nathan) e Giovanni Augusto; Robson (Cerutti) e Rodrigo Muniz (Ricardo Oliveira). T.: Jorginho.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira (ambos de MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Alyson, Charles e Pedro Naressi (Ceará); Robson (Coritiba)

Gols: Rodrigo Muniz, para o Coritiba, aos 2 minutos do 1º tempo; Vinícius, para o Ceará, aos 8 do 1º tempo; Eduardo, para o Ceará, aos 6 do 2º tempo.