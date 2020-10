Manaus vence Jacuipense e encosta no G4

Manaus/AM - O Manaus FC venceu o Jacuipense em jogo enérgico neste sábado (24), na Arena da Amazônia, pela série C do brasileirão.

Com gols de Gabriel e Hamilton, o Manaus chega a 17 pontos, passa para a quinta colocação e encosta no G4 do grupo A. Wesley marcou o gol dos baianos, que desce para a sexta colocação da tabela, com 16 pontos.

O Manaus encara o Paysandu, em Belém, no próximo sábado, dia 31, na 13ª rodada. Já o Jacuipense visita o Botafogo-PB, no dia seguinte, em João Pessoa.