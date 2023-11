CBF recebe ataques racistas após derrotas para Argentina

"A CBF já tomou as medidas cabíveis nesse caso, que são: comunicar as autoridades policiais, visando a identificação e punição dos autores desses ataques, pois se tratam de crimes capitulados na legislação brasileira, inclusive punidos com pena de prisão. Além disso, tais perfis foram denunciados ao Instagram. Também na esfera desportiva, foram enviados ofícios à FIFA e Conmebol, dando ciência do fato.

Mais uma polêmica envolvendo crime de racismo no futebol. Dessa vez, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou após sofrer ataques racistas em sua conta oficial no Instagram nesta semana. Nas publicações após a derrota da Seleção para a Argentina, na última terça, e da seleção brasileira Sub-17 para a equipe argentina da categoria, na manhã desta sexta, houve comentários comparando torcedores e jogadores brasileiros a macacos.

