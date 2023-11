Parapan 2023: Samuel Oliveira leva ouro e bate recorde mundial no atletismo

O Brasil não para de somar medalhas nos Jogos de Santiago, no Chile. Começando as provas desta sexta-feira (24), Samuel Oliveira conquistou o ouro nos 400 metros T20, somando apenas 46s48. Com a marca, ele bateu o recorde mundial de outro brasileiro: Daniel Martins, que também disputou a prova, mas não conseguiu um lugar no pódio.

Segundo o GE, até o momento, o Brasil soma 23 ouros, 13 pratas e 17 bronzes no atletismo. O colombiano Sebastian Obano ficou em segundo, com 46s79, e o venezuelano Luis Felipe Rodrigues ocupou a terceira posição, com 47s40.

Quem também bateu recorde foi Fernanda Yara. A atleta superou a própria marca nos 400 metros T47 e levou o ouro, com apenas 56s89. Na mesma modalidade, Maria Clara Augusto somou mais uma prata para o Brasil. Ela completou a prova com 59s49. Maria havia ficado com o bronze, mas a segunda colocada, a venezuelana Marina Vera, foi desqualificada.