Neymar passa por tratamento doloroso após lesão no joelho

A NR Sports divulgou nesta sexta-feira (24) imagens do atacante durante tratamento de recuperação da recente cirurgia no joelho esquerdo. A partir de um vídeo é possível ter uma noção da rotina do craque e da dor sentida durante o processo. Ele se encontra em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o GE, Neymar passou por operação no dia 2 de novembro, para corrigir uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador sofreu o problema durante a partida da seleção brasileira contra o Uruguai, no dia 17 de outubro, pelas eliminatórias sul-americanas.

O tempo previsto de recuperação é de seis a oito meses.