Caso Daniel Alves: tribunal de Barcelona nega quarto pedido de liberdade

De acordo com o GE, o jornal catalão "La Vanguardia" publicou que o Juiz de Instrução afirmou no despacho que continua considerando “necessária a medida cautelar de prisão provisória para evitar o risco de fuga”.

A justiça espanhola negou mais um pedido de liberdade provisória do jogador Daniel Alves. O Tribunal de Barcelona recusou, pela quarta vez, a solicitação do atleta brasileiro, que está preso desde janeiro deste ano, acusado de agredir sexualmente uma jovem numa boate na cidade espanhola.

