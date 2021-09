Cano perde pênalti, mas Vasco busca empate com Brasil-RS em São Januário

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O duelo entre Vasco e Brasil de Pelotas, na noite desta sexta-feira (3), pela Série B do Campeonato Brasileiro, não deixou lado algum satisfeito. Em jogo em que o atacante Germán Cano perdeu pênalti, as equipes ficaram no empate em 1 a 1 e somaram apenas um ponto. O resultado foi construído com gols de Erison e Daniel Amorim, que igualou para o time da casa nos acréscimos.

Com o resultado, o Cruz-Maltino perdeu nova chance de encostar no G4 e vê a pressão aumentar a cada rodada. A equipe ocupa o nono lugar, com 32 pontos. Já o Xavante, na penúltima colocação, permanece na luta para tentar evitar o rebaixamento, com 15 pontos.

O Vasco volta a campo já na segunda-feira, contra o Avaí, na Ressacada, enquanto o Xavante vai receber o lanterna Confiança, em casa, na terça-feira.

Em casa, o time do técnico Lisca começou a partida com mais posse de bola e presença no campo de ataque, mas, ainda assim, demonstrando dificuldade em criar oportunidades claras de gol. A primeira que fez a torcida se animar foi aos 20 minutos, quando Gabriel Pec, após tabela com Marquinhos Gabriel, obrigou o goleiro Gabriel a fazer grande defesa. Logo depois, foi a vez de Marquinhos Gabriel assustar.

Mesmo com algumas dificuldades, o Brasil de Pelotas foi "gostando" da partida e levou certa preocupação ao setor defensivo cruz-maltino.

Em um momento em que o Vasco pressionava, Leo Matos recebeu na área e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, mas, chamado ao VAR, mudou a decisão e deu apenas bola ao alto. "Se ele não toca na bola, na minha visão, é falta. Se fosse fora da área, marcaria. Para mim, foi pênalti. O VAR contra a gente em São Januário é impressionante, quando tem de chamar, não chama. Agora, invertendo mais um lance de suma importância para a gente. Vamos ver até quando vai ser assim", reclamou o lateral vascaíno na saída para o

Na volta do intervalo, Lisca colocou Morato na vaga de Pec. E foi justamente o camisa 10 que, ainda no começo da segunda etapa, recebeu em velocidade, invadiu a área e sofreu pênalti. Cano bateu e Matheus Nogueira fez a defesa.

Após Cano desperdiçar o pênalti, o Vasco ainda tentou ir à frente e abrir o placar, mas quem balançou a rede foi o Brasil de Pelotas. Em lance em que o Vanderlei errou ao sair com os pés, Netto avançou e finalizou. O goleiro vascaíno espalmou e Erison aproveitou.

Depois de abrir o placar, o técnico Cléber Gaúcho fez alterações no Brasil de Pelotas e aumentou a marcação. O Vasco, por sua vez, passou a ir no desespero para o tudo ou nada.

O Vasco chegou a balança a rede quando o jogo entrava na reta final, com Daniel Amorim, mas a arbitragem marcou impedimento, confirmado pelo VAR após alguns minutos para a checagem.

Minutos depois, Daniel Amorim subiu mais alto que a defesa e empatou a partida. O time da Colina ainda foi para cima em busca da virada, e Daniel Amorim obrigou o goleiro do Brasil a fazer boa defesa, mas o confronto ficou no empate.

VASCO

Vanderlei; Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Caio Lopes (Galarza) e Marquinhos Gabriel (Figueiredo); Léo Jabá, Gabriel Pec (Morato) e Cano (Daniel Amorim). T.: Lisca

BRASIL DE PELOTAS

Matheus Nogueira, Vidal, Ícaro, Arthur e João Siqueira; Diego Gomes (Alan Dias), Rômulo (Gabriel Terra), Bruno Matias e Kevin (Héverton); Erison (Caio Rangel) e Netto (Rone). T.: Cléber Gaúcho

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 BRASIL DE PELOTAS

Estádio: São Januário - Rio de Janeiro - RJ

Juiz: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Cartões amarelos: Lisca (técnico), Andrey (Vasco); Ícaro, Matheus Nogueira, Héverton, Alan Dias, João Siqueira (Brasil)

Gols: Erison, aos 19min do segundo tempo (Brasil); Daniel Amorim, aos 44min do segundo tempo (Vasco)