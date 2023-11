Campo da Redenção é anunciado pelo Governo do Amazonas como núcleo do Pelci

Manaus/AM - Ao investir na base, o Governo do Amazonas inaugurou, no Campo da Redenção, localizado na zona centro-oeste de Manaus, um novo núcleo do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). O anúncio do programa, coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), contou com a presença de crianças e adolescentes, que serão beneficiados pelo projeto, além de moradores da região.

O novo núcleo do Pelci irá beneficiar 130 jovens, com idade entre 8 e 17 anos, com aulas voltadas ao desenvolvimento dos atletas no futebol, além de abrir mais 70 vagas para novos esportistas. Na ocasião foram entregues equipamentos que ajudarão na prática esportiva, como bolas de futebol, par de redes para as traves, cones comuns, cones chineses, jogo de cartões para arbitragem, escadas de agilidade, apitos e uniformes.

O Programa Pelci, cujo alcance já beneficiou mais de 15 mil atletas e está presente em 62 núcleos, 35 na capital e 27 núcleos no interior do estado, atuando com 14 modalidades. O programa é dividido em sete polos, nas cidades de Manaus, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa.

Para Francisco de Oliveira, padrasto do jovem André Henrique, de 7 anos, o programa ajudará os jovens em situação de vulnerabilidade social do bairro. "Eu acredito que esse projeto vem em boa hora, porque ficamos com receio dos jovens se envolverem na criminalidade. Então resgata as crianças, ele faz com que os jovens tenham interesse em seguir uma carreira profissional no futebol ou até se tornar um cidadão do bem", disse.

Com informações da assessoria