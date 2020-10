Campeonato Brasileiro segue nesta terça-feira com oito jogos

Na noite desta segunda-feira (5), um jogo abriu a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da série B.

O Operário do Paraná foi até Barueri e venceu o duelo por um a zero. Gol de Clayton. Com o resultado, o Operário subiu para a sexta colocação com 21 pontos. O Oeste segue na lanterna da competição com seis pontos ganhos.

Nesta terça-feira (6), a rodada prossegue com oito jogos. Às 17h, duas partidas. A Chapecoense recebe o Botafogo de São Paulo, na Arena Condá, em Chapecó.

Confiança e CRB fazem o duelo nordestino da rodada, no estádio Batistão, em Aracaju.

Às 19h15, mais cinco partidas. O Brasil de pelotas visita o Avaí, no estádio da Ressacada.

O líder Cuiabá vai até o estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude. Paraná e Náutico se enfrentam no estádio Durival de Britto, em Curitiba.

O CSA recebe o Figueirense no estádio Rei Pelé, em Maceió. E o Vitória da Bahia encara o América mineiro, no estádio Barradão, em Salvador.

Às 21h30, tem clássico paulista. Ponte Preta e Guarani duelam no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A rodada termina na quarta-feira (7), às 20h com Cruzeiro e Sampaio Correa, no Mineirão, em Belo Horizonte.