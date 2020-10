Comentarista esportivo Dalmo Pessoa morre aos 78 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na manhã desta terça-feira (6), aos 78 anos, o jornalista Dalmo Pessoa. Famoso por sua atuação na crônica esportiva no rádio e na televisão, ele estava em tratamento de uma pneumonia em um hospital da rede Trasmontano, em São Paulo, e não resistiu.

Nascido em Bauru, Dalmo construiu sua carreira em veículos de imprensa paulistanos. No rádio, acompanhou nomes como o locutor Fiori Gigliotti, passando por Tupi, Record e Bandeirantes. Na TV, esteve na Rede Vida e na Gazeta. Trabalhou também em jornais como o Notícias Populares e A Gazeta Esportiva.

Foi na TV Gazeta que ficou mais conhecido, ao participar de diferentes formações do tradicional programa "Mesa Redonda". Ia sempre ao estúdio com seu livrinho de regras do futebol, que acionava no momento em que seriam discutidos lances polêmicos.

Dalmo também não dispensava bordões para chamar a atenção para seus comentários. Quando tinha uma informação exclusiva, dizia ao espectador que quem lhe havia passado a notícia fora "uma raposa felpuda", como se referia à fonte.

O jornalista ainda atuou como vereador de São Paulo durante dois mandatos e trabalhou também como administrador. Ele foi diretor comercial do Hospital Igesp e diretor administrativo do plano de saúde Trasmontano.