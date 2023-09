Calleri mostra 'brilho de 9', e São Paulo vira sobre Corinthians no Morumbi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, neste sábado (30), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor foram do inspirado Calleri. O Timão marcou com Romero.

O clássico teve primeiro tempo frenético, com três gols. O Corinthians abriu o placar aos 2 minutos com Romero e levou a virada aos 39 e 46, em dois gols do inspirado Calleri.

Calleri deu uma aula de camisa 9: no primeiro gol, desviou o chute cruzado de Nestor e matou Cassio, no limite do impedimento. No segundo, bem posicionado, recebeu quase na marca do pênalti para virar. Mesmo com problema no tornozelo e cirurgia adiada, o argentino segue em ótimo nível.

Campeão da Copa do Brasil, O São Paulo atuou com força máxima após poupar titulares diante do Coritiba. O Corinthians do auxiliar Sidnei Lobo poupou Lucas Veríssimo, Fábio Santos e Renato Augusto e não teve Fagner, Moscardo e Yuri Alberto (suspensos) e Rojas (lesionado). Renato entrou na etapa final.

Novo técnico do Timão, Mano Menezes não ficou na área técnica por causa de uma suspensão ainda dos tempos do Internacional. Ele estreará de fato diante do Fortaleza.

O resultado deixa o Tricolor no 10º lugar, com 34 pontos, e mais distante da zona do rebaixamento. O Corinthians é o 12º, com 30, e está mais perto dos últimos colocados.

O São Paulo voltará a campo para enfrentar o Vasco, dia 7, em São Januário, enquanto o Corinthians tem pela frente a semifinal da Sul-Americana, terça-feira, no Castelão. Na ida, o Timão empatou em 1 a 1 na Neo Química Arena.

O JOGO

Os 48 minutos iniciais no Morumbi foram bem agitados. O São Paulo, com força máxima, buscou se impor em casa, enquanto o time misto do Corinthians procurava surpreender. Com a estreia de Mano Menezes adiada por suspensão, o auxiliar Sidnei Lobo escalou o Timão sem Lucas Veríssimo, Fábio Santos e Renato Augusto (poupados), Rojas (lesionado) e Fagner, Moscardo e Yuri Alberto (suspensos).

Mesmo cheio de problemas, o Corinthians abriu o placar logo cedo com Romero, uma das novidades do time. O paraguaio acertou de fora da área bonito chute de canhota, a sua perna ruim, para vencer Rafael. Na comemoração, ele socou a bandeirinha de escanteio do São Paulo.

O Tricolor não se intimidou com a derrota parcial e retomou o controle da partida. Mais entrosada, a equipe de Dorival teve paciência para rodar a bola, encurralar os visitantes e chegar à virada ainda no primeiro tempo.

E aí brilhou a estrela de Calleri. No minuto 39, ele aproveitou chute de Nestor e empatou. Aos 46, Alisson cruzou, Nestor fez corta-luz e Calleri virou, tirando a camisa na comemoração. Nestor e Calleri foram mais uma vez decisivos.

O São Paulo não baixou a guarda na etapa final. O Tricolor manteve o controle e ficou mais perto de ampliar do que o Corinthians de empatar.

Nos minutos finais, Sidnei Lobo buscou um novo cenário com a entrada do Renato Augusto, mas o Timão continuou pouco criativo e só assustou no jogo aéreo ou na bola parada. O ataque terminou com três garotos: Pedro, Wesley e Felipe Augusto.

O São Paulo fez valer a boa fase e a utilização dos titulares para vencer o clássico no Morumbi.

CALLERI MATADOR

O clássico teve bons coadjuvantes, como Rodrigo Nestor e Alisson, mas Calleri foi o grande protagonista.

Logo depois do título da Copa do Brasil no último domingo, contra o Flamengo, o centroavante revelou um problema no tornozelo e a necessidade de cirurgia. Essa intervenção, porém, foi adiada até o São Paulo ficar com situação mais segura no Brasileirão, longe do rebaixamento.

E o esforço deu resultado. Em campo, o camisa 9 não mostrou limitações e foi decisivo com poucos toques na bola. No primeiro gol, Nestor bateu cruzado e Calleri, no limite para não ficar impedido, desviou e venceu Cassio. No segundo gol, fez o pivô e recebeu livre para virar. Na comemoração, o desabafo: ele tirou a camisa e levou cartão amarelo.

No segundo tempo, Calleri deu uma nova aula de "centroavância": segurou a bola, irritou os marcadores adversários e ainda ficou perto do hat-trick em cabeceio. Uma noite para guardar na memória do atleta que é cada vez mais ídolo tricolor.

LANCES IMPORTANTES

Surpresa. Aos 2 minutos de jogo, Romero bateu colocado de fora da área com a perna esquerda e venceu Rafael. A bola quicou em cima e atrapalhou a ação do goleiro do São Paulo.

Tudo igual. No minuto 39, Nestor aproveitou sobra de escanteio e bateu cruzado antes de Calleri desviar e matar Cassio. 1 a 1.

A virada. Com 46 jogados, Calleri fez o pivô e acionou Alisson, que cruzou antes de Nestor fazer o corta-luz para o próprio Calleri desempatar.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x CORINTHIANS

SÃO PAULO

Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Alisson (Gabi Neves), Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e Wellington Rato (James Rodríguez); Lucas Moura (Juan) e Calleri. T.: Dorival Júnior

CORINTHIANS

Cassio, Bruno Mendez, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Cantillo (Roni), Maycon e Giuliano (Renato Augusto); Gustavo Mosquito (Pedro), Romero (Wesley) e Felipe Augusto (Biro). T.: Sidnei Lobo (auxiliar)

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Cartões amarelos: São Paulo: Wellington Rato, Beraldo, Rafinha, Calleri e Gabi Neves. Corinthians: Gustavo Mosquito e Romero

Público e renda: 56.735 torcedores/R$ 4.165.846,00

GOLS

São Paulo: Calleri (2), aos 39 e 46 minutos do 1T

Corinthians: Romero, aos 2 minutos do 1T