Brasília quer sediar final da Libertadores 2025, diz presidente da Conmebol

Desde a decisão por final em jogo único, a última final de Libertadores que aconteceu no Brasil foi em 2023, no Maracanã. Na ocasião, o Fluminense levantou a taça inédita do torneio sobre o Boca Juniors, na vitória por 2 a 1. Três anos antes, Palmeiras e Santos também se enfrentaram no mesmo estádio, e o alviverde levantou seu segundo título da Glória Eterna.

