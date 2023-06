Brasil vence Alemanha na estreia na Liga das Nações masculina

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Alemanha na noite desta quarta-feira (7) em Ottawa, no Canadá, por 3 sets a 1, em sua estreia na Liga das Nações de vôlei masculino. As parciais foram de 26/24, 25/17, 19/25 e 25/15.

Com o resultado, a seleção chega à quarta colocação, somando três pontos.

Lucarelli foi o destaque do Brasil na partida, com um total de 20 pontos anotados. Já do lado da Alemanha, Weber Linus foi quem mais colocou bolas ao chão, com 21 pontos.

O Brasil volta à quadra já na noite desta quinta-feira (8). Ainda no Canadá, a seleção brasileira vai enfrentar a Argentina, que já conquistou sua primeira vitória e figura no segundo lugar da classificação.

COMO FOI O JOGO

O primeiro set parecia dominado pela Alemanha, mas o Brasil surpreendeu. Empatando no segundo ponto, e mantendo a dianteira até os 23 x 24, a seleção alemã se mostrou bem concentrada para fechar o set, mas o Brasil reagiu, e apesar de ter saído perdendo, empatou o marcador, virou para 25 x 24 e fechou a parcial em 26 x 24.

O segundo set foi equilibrado, com as equipes alternando na frente. Embalado pela virada conquistada no primeiro set, o Brasil conseguiu abrir 7 x 6 antes de ver a Alemanha encostar novamente. O placar seguiu alternando entre as seleções, até que a seleção brasileira forçou os erros da Alemanha e fechou a parcial em 25 x 17.

Assim como foi no set anterior, o Brasil começou abrindo vantagem no placar na terceira parcial. Mas os adversários conseguiram buscar o empate e segurar o bom momento para fechar em 25 x 19.

O quarto set foi o que o Brasil mais se sentiu à vontade. A seleção conseguiu abrir vantagem logo de cara, fazendo com que a Alemanha sentisse a pressão e errasse mais as jogadas. Com um bom espaço no placar, o Brasil fechou o set e o jogo com tranquilidade em 25 x 15.