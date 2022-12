Brasil segue sina, perde para Croácia nos pênaltis e está fora da Copa

DOHA, QATAR (UOL - FOLHAPRESS) - O Brasil está eliminado da Copa do Mundo do Qatar 2022. A seleção perdeu para a Croácia nos pênaltis após empate em 1 a 1 na prorrogação na tarde desta sexta-feira (9), no estádio Cidade da Educação. Os gols foram marcados por Neymar e Petkovic, ambos já na prorrogação.

A decisão foi para os pênaltis e, na primeira cobrança, Rodrygo parou em Livakovic. A Croácia seguiu sem perder nenhuma cobrança. Na quarta batida, Marquinhos acertou a trave e mandou o Brasil pra casa.

A derrota representou a continuidade de um jejum que já dura desde a Copa de 2002: o Brasil não consegue passar por adversários europeus nas quartas de final do Mundial. A seleção caiu para a Holanda em 2006, para a França em 2010 e para a Bélgica em 2018.

A partida foi bastante disputada, com a Croácia dando poucos espaços para o Brasil e conseguindo sair na criação de jogadas, sobretudo pelo lado direito com Juranovic ou com Modric recuando para armar. O Brasil encontrou poucos espaços e parou no goleiro Livakovic ao longo dos 90 minutos.

Na prorrogação, brilhou a genialidade do craque do time: Neymar tabelou duas vezes, invadiu a área, driblou o goleiro e marcou o gol do 1 a 0 no fim do primeiro tempo da prorrogação. A Croácia seguiu lutando e empatou perto do fim da segunda etapa da prorrogação: Petkovic finalizou em cruzamento de Orsic, a bola desviou no joelho de Marquinhos e matou Alisson.

Com o resultado, a Croácia avançou para a semifinal da Copa do Mundo do Qatar 2022 e terá pela frente o vencedor entre Argentina e Holanda, que se enfrentam nesta sexta, às 16h. Os croatas voltam a campo na próxima terça-feira (13), às 16h.

*

BRASIL

Alisson, Éder Militão (Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá (Fred); Raphinha (Antony), Neymar e Vini Jr (Rodrygo); Richarlison (Pedro). T.: Tite

CROÁCIA

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa (Budimir); Brozovic (Orsic), Modric e Kovacic; Pasalic (Vlasic), Kramaric (Petkovic) e Perisic. T.: Zlatko Dalic

Estádio: Cidade da Educação, em Doha (Qatar)

Quando: às 12h desta sexta-feira (9)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistente 1: Stuart Burt (ING)

Assistente 2: Gary Beswick (ING)

VAR: Pol Van Boekel (HOL)

Público: 43.893

Cartões amarelos: Danilo, Casemiro e Marquinhos (BRA) e Brozovic e Petkovic (CRO)

Gols: Neymar (BRA), aos 15 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Petkovic (CRO), aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação