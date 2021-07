Brasil perde para Holanda no judô por equipe e vai brigar pelo bronze

Mayra, medalha de bronze na categoria até 78 quilos, entrou na equipe de última hora para substituir Maria Suelen Altheman (acima de 78 quilos). Ela cometeu duas infrações no tempo regulamentar diante de Guusje Steenhuis, mas aplicou ippon no golden score.

Com duas lutas em desvantagens, o Brasil precisaria contar com vitórias de Mayra Aguiar e de Rafael Silva, o Baby, além de ganhar na rodada extra.

Com o empate por equipe, Maria Portela, 33, sofreu ippon de Sanne van Dijke, no golden score, e a Holanda passou à frente. Na luta seguinte, Rafael Macedo também levou ippon de Noel van 't Noel.

Depois foi a vez do gaúcho Daniel Cargnin, 23, medalhista de bronze na categoria até 73 quilos em Tóquio, medir forças com Tornike Tsjakadoea. A decisão foi para o golden score, o tempo extra, e Cargnin aplicou wazari.

