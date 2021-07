Substituta de Biles, Skinner diz que competirá por estrela dos EUA

A final de salto começará às 5h55 deste domingo (1º, horário de Brasília) e contará com a presença da brasileira Rebeca Andrade, que já garantiu a prata no individual geral.

"Parece que vou colocar o collant de competição apenas mais uma vez. Mal posso esperar para competir nas finais do salto. Fazendo isso por nós, Simone Biles. É hora de ir, bebê", escreveu MyKayla, em sua conta no Instagram.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ginasta norte-americana MyKayla Skinner afirmou que competirá por Simone Biles após herdar a vaga na final do salto na ginástica artística olímpica. Após abandonar a disputa por equipes e desistir do individual geral, Biles também está fora das finais de salto e barras assimétricas.

