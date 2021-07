Velocista nigeriana Blessing Okagbare é suspensa das Olimpíadas por doping

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos grandes nomes das Olimpíadas de Tóquio-2020, a velocista nigeriana Blessing Okagbare foi suspensa provisoriamente neste sábado (31), após a AIU (Unidade de Integridade de Atletismo, na sigla em inglês) divulgar que ela testou positivo para hGH (hormônio de crescimento humano).

O teste foi realizado fora do período de competição, no dia 19 de julho, mas foi feito apenas quatro dias antes do início dos Jogos Olímpicos. A atleta de 32 anos foi comunicada da suspensão minutos após vencer a sua bateria nos 100 m rasos, com 11,05 segundos, e conseguir a classificação para a semifinal da prova, que será disputada neste sábado, no Estádio Olímpico de Tóquio.

De acordo com os regulamentos de doping, ela pode solicitar que a amostra "B" seja analisada. Okagbare ganhou a medalha de prata no salto em distância nas Olimpíadas de Pequim-2008 e no Campeonato Mundial de 2013. Ela também conquistou o bronze nos 200 m no mundial de 2013 em Moscou.

A notícia chega dois dias depois de dez outros atletas nigerianos terem sido declarados inelegíveis para os Jogos. A AIU decidiu que eles não poderiam participar devido ao não cumprimento dos requisitos de testes de drogas fora da competição na preparação para as Olimpíadas.

Okagbare chegou a Tóquio em excelente forma e estava entre as principais candidatas por um lugar no pódio. E vinha credenciada por grandes tempos na temporada, como os 10,89 segundos obtidos este ano na Hungria.