Brasil mantém 100% e avança com duas duplas no vôlei de praia

"Amanhã é o último jogo da chave, contra Cuba, pra decidir quem vai sair em primeiro. É um time que não joga tanto o Circuito Mundial, mas vimos eles agora na Copa do Mundo e eles foram bem. A gente sabe que qualquer time de Cuba é sempre muito forte. É vir com tudo amanhã, estudar os vídeos que temos e ir para cima", ressaltou George à CBV.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As duplas brasileiras mantiveram 100% de aproveitamento no vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, e estão classificadas para a fase eliminatória da competição.

