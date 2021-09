Brasil é derrotado pelo Japão e fica sem medalha no goalball feminino

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de goalball foi derrotada pelo Japão por 6 a 1, nesta sexta-feira (3), na disputa do bronze nas Paralimpíadas de Tóquio. Desta forma, o Brasil deixa a capital japonesa sem medalha na categoria feminina da modalidade.

A equipe brasileira buscava sua primeira medalha no goalball feminino, mas repetiu o quarto lugar conquistado nos Jogos do Rio, em 2016, quando perdeu o bronze para os Estados Unidos.

Na partida de hoje, o Japão abriu o placar no início do primeiro tempo, com Eiko Kakehata, que ampliou a vantagem pouco depois. De pênalti, Norika Hagiwara fez o terceiro gol das japonesas. Em mais um pênalti, Hagiwara abriu 4 a 0 para o país asiático. E ainda deu tempo do quinto, no minuto final da primeira etapa, com Kakehata.

Já no segundo tempo, o Brasil teve penalidade faltando 6 minutos para o fim do jogo, mas desperdiçou. O Japão não perdoou pouco depois e marcou o sexto gol, com Hagiwara. Com dois minutos restantes, Victória Amorim fez o gol brasileiro.

O Brasil chegou para a disputa do bronze após derrota na semifinal para os Estados Unidos. A campanha brasileira na fase de grupos teve outra derrota para os EUA, empate com o Japão e vitórias sobre Turquia e Egito. Nas quartas de final, a seleção bateu a China.

Se a medalha não veio no feminino, o Brasil já tem ao menos a prata garantida com a seleção masculina de goalball. A equipe encara a China na final, hoje, às 7h30 (de Brasília).