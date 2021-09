Brasil perde dos EUA na semi do vôlei sentado feminino e disputará o bronze

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de vôlei sentado perdeu a invencibilidade e disputará a medalha de bronze das Paralimpíadas de Tóquio. A equipe teve dificuldade e não resistiu na semifinal aos Estados Unidos, que venceu o confronto por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/11 e 25/23.

O Brasil, assim, repetiu as derrotas para a equipe norte-americana nas semifinais das Paralimpíadas do Rio e na decisão do Parapan de 2019.

Dessa vez, a seleção sofreu com o bloqueio norte-americano, responsável por 14 pontos na partida, um fundamento em que o Brasil fez apenas 9. Heather Erickson foi a maior pontuadora do jogo, com 12 acertos, o dobro dos marcados pelos destaques brasileiros, Nathalie Silva e Adria.

Nas fases iniciais, as brasileiras disputaram três partidas e não perderam. Elas superaram o Canadá e o Japão por 3 a 0, fazendo 3 a 1 na Itália.

Agora, então, tentarão repetir o resultado dos Jogos do Rio, em 2016, quando conquistaram a medalha de bronze. Já as norte-americanas vão em busca da defesa do título de cinco anos atrás.

O JOGO

O primeiro set iniciou bem equilibrado, mas com ligeira superioridade dos Estados Unidos. Com certa vantagem do adversário no placar, a seleção brasileira batalhou para diminuir, porém não evitou a derrota na parcial, por 25/19.

A equipe pareceu sentir a derrota, e os Estados Unidos tiveram facilidade para abrir grande vantagem, chegando a dez pontos de diferença no placar. O Brasil não se acovardou e seguiu buscando pontos importantes para se aproximar no placar. Apesar do esforço em salvar três set points, as adversárias venceram o segundo game com larga vantagem, por 25/11.

No terceiro set, a seleção se concentrou no jogo e começou cravando o chão com três pontos seguidos. Mas a vantagem inicial durou pouco tempo, e os Estados Unidos viraram o placar. A seleção não facilitou, e mesmo com vantagem norte-americana, as brasileiras foram em busca do quarto set, mas não conseguiram. A terceira parcial acabou em 25/23 para as norte-americanas, que fecharam o jogo em 3 sets a 0.

O Brasil disputará a medalha de bronze neste sábado às 4h30 (horário de Brasília), contra o perdedor do confronto semifinal entre China e Canadá.