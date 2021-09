Daniel Dias será porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento

A apresentação final de Daniel Dias nas piscinas aconteceu na última quarta-feira, com o quarto lugar nos 50m livre. Na capital japonesa, Daniel faturou três medalhas de bronze: nos 200m livre, nos 100m livre e no revezamento 4x50m livre misto 20 pontos.

O anúncio foi feito pelo presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Mizael Conrado, nesta sexta-feira, no Japão, em entrevista coletiva.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Maior atleta da história paralímpica do país, Daniel Dias terá mais uma missão antes de desfrutar oficialmente da sua aposentadoria: ser o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos de Tóquio, marcada para domingo, às 8 horas (de Brasília).

