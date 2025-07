Bragantino faz no fim e vence Corinthians na Arena com goleiro herói

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O RB Bragantino surpreendeu e venceu o Corinthians por 2 a 1, na noite deste domingo, em plena Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileiro.

Eduardo Sasha abriu o placar de pênalti para o Massa Bruta, Cacá empatou o jogo para o Alvinegro, e Thiago Borbas, no último minuto de jogo, marcou o gol da vitória do Massa Bruta.

Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino, foi o nome do jogo. Ele fez seis defesas no jogo e foi um dos principais responsáveis pelo resultado.

A partida foi marcada por mitos cartões amarelos: 11 no total. Foram seis do lado corintiano e cinco para o Bragantino.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Ceará, na Arena Castelão.

O RB Bragantino também joga na quarta, mas às 21h30, contra o São Paulo, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O JOGO

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Ceará, na Arena Castelão.

O RB Bragantino também joga na quarta, mas às 21h30, contra o São Paulo, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Memphis e Carrillo irritaram a torcida presente na Neo Química Arena com perdas da posse de bola e tomadas de decisão erradas, que atrapalharam as construções de jogadas.

O erro principal foi de Cacá, que levantou demais a perna em um lance dentro da área com Vinicinho, e a arbitragem marcou pênalti —muito reclamado no lado alvinegro. Sasha bateu bem e não deu chances de defesa para Hugo Souza.

O goleiro Lucão, do RB Bragantino, foi providencial em dois lances: um chute de fora da área de Matheus Bidu e um lance cara a cara com José Martínez. Ele foi o herói do 1º tempo, mas faltou mais imposição ao Corinthians jogando em casa.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu (Angileri); José Martinez, Raniele (Ryan), André Carrillo (Talles Magno) e Garro; Memphis e Romero (Gui Negão). T.: Dorival Jr.

RB BRAGANTINO

Lucão; Agustin Sant'anna (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho (Mosquera), Pitta (Thiago Borbas) e Sasha (Lucas Barbosa).T.: Fernando Seabra.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gol: Eduardo Sasha, aos 30 minutos do 1º tempo, e Thiago Borbas, aos 52 minutos do 2º tempo (RBB); Cacá, aos 7 minutos do 2º tempo (COR)

Cartões amarelos: Matheuzinho, Memphis, Martínez, Matheus Bidu, Romero e Gui Negão (COR); Thiago Borbas, Lucão, Pitta, Vinicinho, Sant'anna (RBB) - Veja mais em https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2025/07/13/corinthians-x-rb-bragantino-brasileirao-rodada-13.htm?cmpid=copiaecola