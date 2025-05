Bragantino bate o Juventude com gol de Jhon Jhon e acirra briga pela ponta

O Red Bull Bragantino venceu o Juventude por 1 a 0 nesta segunda-feira (26), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Jhon Jhon, que acertou uma bela cobrança de falta.

Com o resultado, o Bragantino chegou aos 20 pontos e permanece na quarta colocação, com a mesma pontuação do Cruzeiro, terceiro colocado. O Flamengo ocupa a vice-liderança com 21 pontos, enquanto o Palmeiras lidera com 22. Já o Juventude segue em situação delicada, na 19ª posição, com apenas oito pontos.

Na próxima rodada, o Bragantino visita o Vasco no sábado, às 21h (de Brasília), em São Januário. O Juventude, por sua vez, enfrenta o Grêmio no domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.