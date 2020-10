Botafogo anuncia saída de Paulo Autuori, que será substituído por Bruno Lazaroni

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo Autuori não é mais técnico do Botafogo. Em reunião nesta quinta-feira (1º), a diretoria alvinegra decidiu pela saída do treinador, que estava no cargo desde fevereiro.

De acordo com nota divulgada pelo clube, Bruno Lazaroni é o novo comandante do time e já vai estar à beira do gramado no clássico com o Fluminense no domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro.

"Caro Presidente e membros do Comitê, passo aqui para comunicar que está na hora de proceder mudanças, sem qualquer tipo de constrangimentos. Tanto assim que ontem, para facilitar as coisas, comuniquei aos jogadores que é esse o caminho", disse Autuori ao site oficial do clube.

"Uma coisa é ser persistente, outra, é ser teimoso. Quando os sinais são negativos, é teimosia. Sem espaço para retroceder na atitude já tomada. Por favor, buscar, imediatamente, soluções. Obrigado. Lembranças às famílias", completou.

A pressão sobre a cúpula e o comandante aumentou muito após a derrota para o Bahia na noite de quarta (30), pelo Brasileiro. O resultado fez com que o time alvinegro caísse para a penúltima colocação do campeonato.

Apesar da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, a ausência de resultados positivos no Brasileiro e a queda de desempenho do time pesaram para a decisão.

Em 22 partidas à frente da equipe de General Severiano, Autuori obteve cinco vitórias, quatro derrotas e 13 empates, rendimento de aproximadamente 42%.

O técnico chegou ao Botafogo para substituir Alberto Valentim. Ele nunca escondeu que aceitou o convite como forma de gratidão ao clube, uma vez que não pensava mais em ser treinador no futebol brasileiro.

Ele também auxiliava o comitê gestor do futebol na transição do departamento para S/A. Havia, inclusive, a possibilidade de que ele assumisse cargo na direção tão logo o projeto fosse concretizado.

Neste período, Autuori também chamou a atenção fora de campo. Em junho, o agora ex-treinador alvinegro chegou a ser punido pelo TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro) após críticas à Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) em entrevista ao jornal O Globo.

Na ocasião, ele chamou a entidade de "Federação dos Espertos". A punição foi revista, posteriormente, pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Além da saída de Autuori, o Botafogo anunciou ainda uma mudança no departamento de futebol. Tulio Lustosa, que ficou conhecido como Túlio Guerreiro nos tempos de jogador, chega ao clube para exercer a função de gerente de futebol.

Ele vai iniciar o trabalho nesta sexta (2), quando será apresentado ao elenco profissional e aos funcionários do departamento.