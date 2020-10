Botafogo demite técnico Paulo Autuori

O Botafogo comunicou nesta quinta (1) por meio de nota nas redes sociais, a lesão ligamentar do meia Bruno Nazário no tornozelo esquerdo. O clube anunciou também a demissão do treinador Paulo Autuori.

“Caro Presidente e membros do Comitê, passo aqui para comunicar que está na hora de proceder mudanças, sem qualquer tipo de constrangimentos”, afirmou o treinador por nota, após reunião com os executivos de futebol do Botafogo. “Para facilitar as coisas, comuniquei aos jogadores que é esse o caminho. Uma coisa é ser persistente, outra é ser teimoso. Quando os sinais são negativos, é teimosia. Sem espaço para retroceder na atitude já tomada. Por favor, buscar, imediatamente, soluções. Obrigado. Lembranças às famílias”, despediu-se Autuori.

No próximo domingo (4), às 11h, o Alvinegro carioca enfrenta o Fluminense no estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro.