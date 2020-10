Fase de grupos da Liga dos Campeões terá duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uefa realizou nesta quinta-feira (1º) o sorteio da fase de grupos da temporada 2020/2021 da Champions League.

Lionel Messi, seis vezes melhor do mundo, e Cristiano Ronaldo, que faturou o prêmio cinco vezes, se enfrentarão pelo Grupo G. O Barcelona (ESP) do argentino e a Juventus (ITA) do português terão a companhia de Dinamo de Kiev (UCR) e Ferencváros (HUN).

Em sua última temporada no Barça, Messi buscará seu quinto título europeu com a camisa do clube catalão. O camisa 10 foi campeão em 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011 e 2014/2015.

Já Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história da competição com 133 gols, tentará conquistar sua sexta taça de Champions. O português venceu o torneio pela primeira com o Manchester United (ING), em 2007/2008. Pelo Real Madrid (ESP), foi tetracampeão: 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

O atual campeão Bayern de Munique (ALE), cabeça de chave do Grupo A, não enfrentará a fase de grupos nenhum time que já venceu a competição. Além de Red Bull Salzburg (AUT) e Lokomotiv Moscou (RUS), terá pela frente o Atlético de Madrid (ESP), com quem já fez uma final de Champions.

A decisão da temporada 1973/1974, a única até os dias de hoje que precisou de dois jogos para definir o campeão, terminou com empate em 1 a 1 na primeita partida, em Bruxelas. No segundo duelo, os bávaros venceram os espanhóis por 4 a 0 e conquistaram o título, o primeiro da história do clube alemão.

OS GRUPOS DA LIGA DOS CAMPEÕES 2020/2021

Grupo A

Bayern de Munique (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)

Red Bull Salzburg (AUT)

Lokomotiv de Moscou (RUS)

Grupo B

Real Madrid (ESP)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Inter de Milão (ITA)

Borussia Mönchengladbach (ALE)

Grupo C

Porto (POR)

Manchester City (ING)

Olympiacos (GRE)

Olympique de Marselha (FRA)

Grupo D

Liverpool (ING)

Ajax (HOL)

Atalanta (ITA)

Midtjylland (DIN)

Grupo E

Sevilla (ESP)

Chelsea (ING)

Krasnodar (RUS)

Stade Rennais (FRA)

Grupo F

Zenit (RUS)

Borussia Dortmund (ALE)

Lazio (ITA)

Club Brugge (BEL)

Grupo G

Juventus (ITA)

Barcelona (ESP)

Dinamo de Kiev (UCR)

Ferencváros (HUN)

Grupo H

Paris Saint-Germain (FRA)

Manchester United (ING)

RB Leipzig (ALE)

Istanbul Basaksehir (TUR)