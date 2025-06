Bolívia vence Chile e ainda sonha com vaga na Copa do Mundo

Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, a Bolívia controlou o jogo e ampliou no fim. A vitória encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer e levou a seleção a 17 pontos, se aproximando da zona de classificação.

A Bolívia venceu o Chile por 2 a 0 nesta terça-feira (10), no Estádio Monumental de El Alto, e manteve viva a chance de disputar a Copa do Mundo após 32 anos. Miguelito e Enzo Monteiro marcaram os gols da partida. Miguelito, atacante do Santos emprestado ao América-MG, chegou ao seu sexto gol nas Eliminatórias, igualando Messi e Luis Díaz na artilharia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.