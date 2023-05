Blumenau vence Sodiê Mesquita em casa e engata sequência positiva na LBF

O grande nome da partida disputada em Santa Catarina foi Leila, que anotou 26 pontos. Além dela, Luana, também do Blumenau, alcançou a mesma marca. Do lado do Sodiê Mesquita, Thayná foi a cestinha, com 22 pontos.

Com o resultado, o Blumenau chegou aos 14 pontos e assumiu a quarta colocação da LBF. O Sodiê Mesquita, por outro lado, segue com 13 e está na sétima posição.

