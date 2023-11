Bicampeão da Série D, Marcelo Vilar é o novo técnico do Nacional para 2024

Manaus/AM - Após a saída de João Carlos Ângelo, antes mesmo do início da temporada, o Nacional FC anunciou, nesta terça-feira (27), seu novo comandante. Trata-se do treinador bicampeão da Série D do Campeonato Brasileiro, Marcelo Vilar para a temporada 2024. Na atual temporada, o profissional esteve à frente do Icasa-CE, na Série B do Campeonato Cearense.

Marcelo Vilar comandou grandes clubes nordestinos, como Botafogo-PB e Ferroviário-CE, com os quais conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2013 e 2018, respectivamente. Natural de Fortaleza (CE), o treinador tem 62 anos, é pós-graduado na Universidade de São Paulo e formado em Educação Física.

A carreira de Marcelo Vilar como treinador iniciou em 1984. Em 1996, comandou sua primeira equipe profissionalmente – o Itapipoca-CE. Em 1997, foi campeão estadual com o Ceará e, em 2001, conquistou a Copa São Paulo de Juniores com o extinto Roma Barueri (atual Grêmio Barueri). Em 2006, ganhou notoriedade ao assumir interinamente o Palmeiras.

Única competição no calendário azulino em 2024, o Campeonato Amazonense terá um novo formato, com divisão por grupos e início previsto para o fim de janeiro. O Nacional estará no grupo A ao lado de Amazonas, Manaus, Operário e Unidos do Alvorada no primeiro turno.

A estreia do Leão da Vila Municipal no Barezão será diante do São Raimundo. Data, horário e local da partida ainda serão divulgados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Com informações da assessoria