Bia Haddad perde para número 1 e se despede de Roland Garros

Na disputa feminina, a barreira das quartas não era quebrada desde 1968, com Maria Esther Bueno, no Aberto dos Estados Unidos.

A paulista de 27 anos foi a primeira pessoa do Brasil a atingir essa fase em uma chave de simples de Grand Slam –a série dos quatro principais torneios do tênis– desde 2001, quando Gustavo Kuerten conquistou o tricampeonato em Roland Garros.

